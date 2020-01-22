Капитализация Tesla впервые превысила $100 миллиардов

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

В ходе биржевых торгов 21 январяакции компании выросли на 7,2%, а в ходе электронных торгов после закрытия биржевой сессии - еще на 1,4%. При максимальной цене $555,1 за акцию, которая достигалась в ходе электронных торгов, капитализация Tesla поднималась до $100,1 млрд.

Таким образом, выросли шансы, что основатель Tesla Илон Маск, который еще в 2018 году отказался от фиксированной зарплаты на ближайшие 10 лет, получит значительное вознаграждение.

По условиям контракта, одобренного акционерами компании, первую премию в размере $346 млн Маск должен получить, если капитализация Tesla вырастет до $100 млрд и удержится на этом уровне в течение полугода.