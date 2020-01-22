Минэнерго США спрогнозировало падение цен на нефть в первом полугодии

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на worldoil, передает БизнесЦензор.

EIA ожидает, что цены на сырую нефть останутся повышенными в первые месяцы 2020 года, отражая премию на сырье из-за недавних геополитических событий. Однако в первой половине текущего года ценовая премия уменьшится.

Несколько геополитических событий оказали повышательное влияние на нефтяные котировки в последние месяцы. Это нападения на нефтяные танкеры, проходящие транзитом через Персидский залив и Красное море, нападение на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии в сентябре 2019 года и недавний всплеск напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном. Среднемесячные цены на Brent выросли с $63 за баррель в сентябре до $67 за баррель в декабре, несмотря на то, что мировые запасы "черного золота" увеличились на 130 тыс. баррелей в сутки.

Дальнейшее увеличение премии за геополитический риск и военные действия США в Ираке в январе 2020 года усилили неопределенность в отношении возможных сбоев в добыче и транспортировке нефти на Ближнем Востоке. После этих событий цена на нефть марки Brent достигла $70 за баррель, но впоследствии цены упали.

Поскольку премия за риск уменьшается, EIA предполагает, что средние цены на Brent в мае 2020 года снизятся до $62 за баррель. Управление не ожидает перебоев с физическими поставками, но предупреждает, что они будут способствовать росту цен.

Стоимость барреля мартовской нефти Brent 22 января 2020 года к 8:48 по Киеву составила $64,32 (-0,42%). Баррель мартовской нефти WTI торговался по $58,07 (-0,53%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $64,59 и $58,38 соответственно.