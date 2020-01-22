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22.01.20 14:57

Промышленный вылов рыбы в Украине вырос на 2,2%

Общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах и на континентальном шельфе Украины в 2019 году увеличился на 2,2% по сравнению с 2018 годом – до 51 тыс. тонн.

Промышленный вылов рыбы в Украине вырос на 2,2%

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства рыбного хозяйства, передает БизнесЦензор.

В 2019 году общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах и на континентальном шельфе Украины увеличился на 2,2% по сравнению с 2018 годом. Так, в течение 2019 года украинские рыбаки выловили свыше 51,4 тыс. тонн рыбы и других водных биоресурсов. В 2018 году этот показатель составлял 50,3 тыс. тонн.

В разрезе водоемов добыто:

Всего в течение 2019 года выловлено таких водных биоресурсов:

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