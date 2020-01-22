Трамп анонсировал снижение налогов для среднего класса

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox Business во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Мы собираемся снизить налоги для среднего класса, очень сильно… Мы объявим об этом в ближайшие 90 дней", – сказал Трамп.

В то же время президент США пригрозил ввести 25% пошлины на автомобили из Евросоюза, если Вашингтону и Брюсселю не удастся заключить сделку.

"В конечном счете это будет очень просто, потому что если мы не сможем заключить сделку, нам придется установить 25% пошлины на их автомобили", – сказал Трамп.