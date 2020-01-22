"Укрзализныця" предложит акционную цену на билеты на поезда в Чехию

Как сообщает пресс-служба компании, ввести акционную цену планируется с 3 февраля, передает БизнесЦензор.

"Это поможет привлечь пассажиров к поездкам в сообщении железнодорожным транспортом и усилить конкуренцию с авиа- и автотранспортом", – отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что соглашением между "Укрзализныцей" и "Чешскими железными дорогами" устанавливается стоимость проезда в международном сообщении в направлении Украина - Чехия - Украина по "Дисконтной программе УЗ-ЧД/First Minute Europe" (при расчете стоимости для АО "Укрзализныця" принимается скидка в размере 65% к стоимости полного билета) на три места для АО "Укрзализныця" в обоих направлениях и три билета для АО "Чешские железные дороги" в обоих направлениях.

Стоимость проезда по акционной цене составит 62 евро вместо действующих 97,2 евро по маршруту Киев - Прага и 48 евро вместо 80,2 евро для поездок в Прагу из Львова.

Читайте также: "Укрзализныця" увеличила перевозки пассажиров в страны ЕС в 2019 году на 15%

Как сообщалось, о подписании соглашения между "Укрзализныцей" и "Чешскими железными дорогами" о внедрении скидок на "билет первой минуты" сообщал на то время глава правления "Укрзализныци" Войцех Бальчун еще летом 2017 года.

Дисконтная программа действует только для трех мест как для поездки "туда", так и для поездки "обратно".