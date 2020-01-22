Украина размещает десятилетние евробонды в евро под 4,6% годовых (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов сообщает БизнесЦензор.

"Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро, по Положению S/Правило 144А. Также применяются положения FCA/ICMA по стабилизации", – сказано в сообщении.

Минфин привлек BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International как совместных лид-менеджеров для организации глобального конференц-звонка с инвесторами сегодня, 22 января.

По данным источников агентства УНИАН, Министерство финансов начало подготовку выпуска евробондов в евро сроком обращения 10 лет и ориентиром доходности около 5% годовых. По оценкам экспертов, объем предстоящего выпуска может составить около 1 миллиарда евро.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах, в ходе размещения ориентир доходности 10-летних евробондов Украины в евро снижен до уровня около 4,75%. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5%. Спрос на евробонды на данный момент превышает 4,5 млрд евро.

Вечером в среду источнили агентства уточнили, что финальный ориентир доходности 10-летних евробондов Украины составляет 4,375-4,625%, а спрос на евробонды, по последним данным, превысил 7 млрд евро.

Как сообщалось, в июне 2019 года Минфин успешно разместил 7-летние еврооблигации Украины на сумму 1 млрд евро по ставке 6,75% годовых, спрос на ценные бумаги составил около 6 млрд евро. Последний выпуск облигаций в евро перед этим был осуществлен Украиной 15 лет назад.