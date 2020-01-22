Госсекретарь США посетит Украину и Беларусь

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Да, подтверждаем визит Помпео в Минск 1 февраля", - сказал Шупляк.

Ранее белорусское бюро "Радио Свобода" сообщало со ссылкой на рассылку госдепа: "Майк Пампео посетит Лондон 29-30 января, после будет в Киеве 30 января и 1 февраля, оттуда приедет в Минск, где будет менее дня, и 1-2 февраля полетит в Нур-Султан, 2-3 февраля будет в Ташкенте".

Как сообщалось, Помпео собирался с визитом в Минск 4 января, планировались его переговоры с президентом Александром Лукашенко. Между тем, визит был отложен из-за осложнившейся ситуации на Ближнем Востоке.