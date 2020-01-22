БизнесЦензор

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22.01.20 11:22

Украина начала привлечение первого внешнего займа в 2020 году, – СМИ

Министерство финансов Украины начало процесс привлечения первого внешнего займа в 2020 году.

гривна

Об это сообщил агентству Интерфакс-Украина источник на рынке в среду, передает БизнесЦензор.

По его данным, первое заимствование намечено осуществить в евро. Собеседник агентства добавил, что в самое ближайшее время ожидается открытие книги заявок.

Украина в середине июня 2019 года разместила на внешнем рынке заимствований выпуск 7-летних еврооблигаций на 1 млрд евро под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет выпуск суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в 6 раз.

Минфин ранее заявлял о планах осуществить первый выпуск еврооблигаций в 2020 году в начале года.

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