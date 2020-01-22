Наблюдательный совет "Нафтогаза" обновил состав правления компании

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"В состав правления вошли: директор по юридическим вопросам Нафтогаза Ярослав Теклюк, финансовый директор группы Нафтогаз Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации группы Нафтогаз Отто Ватерландер", – сообщает "Нафтогаз".

Вместе с тем, наблюдательный совет прекратил полномочия членов правления компании – Юрия Колбушкина и генерального директора АО "Укртранснафта" Николая Гавриленко.

"Таким образом, на данный момент в состав правления "Нафтогаза" входят пять человек: председатель правления Андрей Коболев, первый заместитель председателя правления Сергей Перелома, члены правления – Ярослав Теклюк, Петер ван Дрил и Отто Ватерландер", – сообщает компания..

На данный момент группа "Нафтогаз" создала дивизион "Интегрированный газ", дивизион "Нефть", "Техническое обеспечение" и дивизион "Новая энергия".

"Нафтогаз" как единый акционер также обновил уставы АО "Укртрансгаз", АО "Укргазвыдобування", АО "Укртранснафта", АО "Укрспецтрансгаз", АО ГАО "Чорноморнафтогаз": коллегиальные исполнительные органы (правления и дирекции) заменяются единоличными органами управления.