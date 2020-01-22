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22.01.20 11:20

Наблюдательный совет "Нафтогаза" обновил состав правления компании

20 января наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновил состав правления компании.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" обновил состав правления компании

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"В состав правления вошли: директор по юридическим вопросам Нафтогаза Ярослав Теклюк, финансовый директор группы Нафтогаз Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации группы Нафтогаз Отто Ватерландер", – сообщает "Нафтогаз".

Вместе с тем, наблюдательный совет прекратил полномочия членов правления компании – Юрия Колбушкина и генерального директора АО "Укртранснафта" Николая Гавриленко.

"Таким образом, на данный момент в состав правления "Нафтогаза" входят пять человек: председатель правления Андрей Коболев, первый заместитель председателя правления Сергей Перелома, члены правления – Ярослав Теклюк, Петер ван Дрил и Отто Ватерландер", – сообщает компания..

На данный момент группа "Нафтогаз" создала дивизион "Интегрированный газ", дивизион "Нефть", "Техническое обеспечение" и дивизион "Новая энергия".

"Нафтогаз" как единый акционер также обновил уставы АО "Укртрансгаз", АО "Укргазвыдобування", АО "Укртранснафта", АО "Укрспецтрансгаз", АО ГАО "Чорноморнафтогаз": коллегиальные исполнительные органы (правления и дирекции) заменяются единоличными органами управления.

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