Toyota и Honda отзывают более 6 миллионов авто из-за дефектов подушек безопасности

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Дефекты в подушках безопасности представляют опасность для водителей и пассажиров, отмечает Национальное управление безопасности дорожного движения США.

В распространенном заявлении Honda говорится, что отзыв касается США и Канады. С рынка будут отозваны машины Honda и Acura, выпущенные до 2003 г. В компании отметили, что в подушках безопасности производства компании Takata неисправен пиропатрон, с помощью которого они должны раскрываться. Это вновь обнаруженный дефект.

В 2014 г. управление безопасности дорожного движения США выяснило, что изготовленные Takata подушки безопасности могут не раскрыться, а лопнуть. При этом людей в салоне авто может ранить кусочками металла. Несколько сотен человек в мире получили такие ранения, более 20 – погибли. Около 100 млн автомобилей разных марок были отозваны по всему миру, а в 2017 г. Takata обанкротилась.

Другой японский автопроизводитель – Toyota – отзывает свои автомобили нескольких марок производства 2011–2018 гг. по аналогичной причине. Причиной несрабатывания подушек в случае с Toyota называют электрическое перенапряжение, защита от которого не предусмотрена блоком управления, произведенным компанией TRW. По данным, которые приводит Reuters, Hyundai, Kia и Fiat Chrysler ранее отозвали 2,5 млн автомобилей с блоками управления подушками безопасности производства TRW.