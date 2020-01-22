БизнесЦензор

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22.01.20 08:55

Маркарова допустила отказ Украины от финансирования МВФ после выполнения новой программы

Министр финансов Оксана Маркарова допускает, что Украина может отказаться от финансовой поддержки МВФ после выполнения текущей программы финансирования.

Маркарова допустила отказ Украины от финансирования МВФ после выполнения новой программы

Об этом Маркарова написала в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже из нее, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ", - ответила Маркарова на вопрос, нужны ли Украине деньги МВФ.

Президент, правительство и Нацбанк Украины в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд.

Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 18 декабря 2018 года и завершается 17 февраля этого года. Ее объем SDR 2,8 млрд или около $3,9 млрд. Первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд) был предоставлен сразу, а затем планировалось еще два транша по итогам полугодовых пересмотров. Однако в связи со сменой президента и правительства после выборов решено было начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в минувшем году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти SDR 1,4 млрд.

В истории Украины ранее уже были более длительные периоды, когда она лишь выплачивала МВФ ранее полученные средства с процентами. В частности, в 2002-2007 годах и в 2011-2013 годах Киев заплатил Фонду соответственно SDR 1,45 млрд и SDR 6,43 млрд при отсутствии встречного финансирования.

В то же время в 1994-2001 годах "нетто" поступление средств в Украину от МВФ составило SDR 1,04 млрд, в 2008-2010 годах – SDR 8,72 млрд, в 2014-2018 годах - $ 3,92 млрд.

В результате в целом за годы сотрудничества с Фондом Киев получил SDR 22,41 млрд, а выплатил SDR 18 млрд, из которых SDR 2,47 млрд составили проценты.

В 2020-2024 годах Украине предстоит выплатить МВФ, согласно данным на сайте Фонда, SDR 6,44 млрд, в том числе SDR 0,59 млрд процентов. Из этой суммы на этот год приходится SDR 1 млрд, на следующий – SDR 1,14 млрд.

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