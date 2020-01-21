НАБУ сообщило о подозрении экс-начальнику Одесского филиала АМПУ в растрате 21,4 миллиона

Об этом говорится в сообщении САП в Facebook, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, в 2015 году начальник Одесского филиала АМПУ совместно с главным инженером ГП, директорами частных компаний и физлицом, приближенным к народному депутату VII и VIII созывов, организовали закупку за счет госбюджета услуг по строительству причала в Одесском морпорту.

Как отметили в САП, победителем в конкурсе, "несмотря на отсутствие опыта и несоответствие условиям предложений", стала одна из вышеуказанных компаний. В дальнейшем, в день фактического начала выполнения работ, между директором компании-победителя и директором другой фирмы, сдававшей в аренду дноуглубительный караван, были подписаны дополнительные соглашения, в которых была существенно увеличена стоимость фрахта дноуглубительного каравана.

"В результате стоимость выполненных работ существенного увеличилось. Несмотря на это должностные лица АМПУ, злоупотребляя своим служебным положением, подписали акты выполненных работ и осуществили соответствующий перерасчет средств частным компаниям. Как следствие, ГП АМПУ незаконно переплатило более 21,36 млн грн", – подчеркнули в САП.

НАБУ сообщила о подозрении экс-начальнику и главному инженеру Одесского филиала АМПУ, директору частной компании-победительницы закупки, экс-директору частной компании-арендатора дноуглубительного каравана, а также физлицу, приближенному к нардепу.

При этом местонахождение экс-начальника Одесского филиала АМПУ и физлица, приближенного к нардепу на данный момент не установлено. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, в июне 2015 года Администрацией Одесского порта был заключен договор на выполнение окончательного объема работ по строительству причала №1-з (№35) в рамках проекта строительства Зернового перегрузочного комплекса. Завершение работ по строительству причала было запланировано на 2016 год. Расчетная мощность комплекса составляет 4 млн тонн в год.

В 2015 году начальником администрации Одесского порта был Михаил Соколов.