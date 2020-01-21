Путин назначил первым вице-премьером РФ своего советника

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Белоусов в 2012-2013 годах также занимал должность министра экономического развития Российской Федерации.

С 17 июня 2015 года по 29 сентября 2017 года являлся председателем Совета директоров ПАО "НК "Роснефть".

Как сообщалось, на минувшей неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о решении подать в отставку с занимаемой с 2012 года должности после анонсированных президентом РФ Владимиром Путиным изменений в Конституцию о перераспределении полномочий органов власти.

Новым премьером по предложению Путина назнен глава ФНС Михаил Мишустин.