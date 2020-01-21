"Нафтогаз" упразднил дирекцию "Укртранснафты"

Как сообщает пресс-служба "Укртранснафты", мзменения в устав были зарегистрированы Министерством юстиции 20 января, передает БизнесЦензор.

"В связи с этим, полномочия членов дирекции АО "Укртранснафта" прекращаются с 20 января", – отмечается в сообщении.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн