Нацбанк вернул еще 3,6 миллиарда выданного обанкротившимся банкам рефинансирования

Как сообщает пресс-служба НБУ, больше всего средств получено от реализации заложенных неплатежеспособными банками имущественных прав по кредитным договорам – 1,73 млрд грн и объектов недвижимого имущества – 297,8 млн грн, передает БизнесЦензор.

Кроме того, частично задолженность по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков была погашена за счет взыскания Нацбанком облигаций и недвижимости на общую сумму 1,14 млрд грн, продажи заложенной недвижимости поручителей неплатежеспособных банков на общую сумму 177,9 млн грн.

Поступление средств от погашения задолженности по заложенным в НБУ кредитным договорам составили 89,01 млн грн, из других источников в качестве погашения долга по рефинансирования поступило 171,96 млн грн.

"За самую высокую цену – 777,13 млн грн в 2019 году реализовано имущественные права по кредитным договорам, переданным ПАО "КБ "Надра" в залог Национальному банку (имущественные права на ТРЦ "Республика")", – отмечается в сообщении.

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В целом в течении 2019 года Нацбанк согласовал условия продажи заложенных имущественных прав по кредитным договорам с совокупной начальной цене реализации 62,5 млрд грн и объектов недвижимого имущества с совокупной начальной ценой реализации в размере 3,94 млрд грн.

По данным НБУ, в целом задолженность неплатежеспособных банков по кредитам рефинансирования в 2019 году сократилась до 44 млрд грн по состоянию на 1 января 2020 года.

Как сообщалось, Национальный банк в 2018 году получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,6 млрд грн, что на 500 млн грн больше, чем годом ранее.