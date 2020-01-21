"Аграрный фонд" будет продавать зерновые через Украинскую универсальную биржу

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение фонда, передает БизнесЦензор.

Как сообщается на сайте "Аграрного фонда", первые торги состоятся 27 января 2020 года. На продажу выставлен подсолнечник.

"Открытая продажа путем биржевых торгов будет способствовать общественному контролю, предотвращению коррупции и расширению круга поставщиков для предприятия", - заявил и.о. председателя правления "Аграрного фонда" Иван Барышев.

ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства.

В начале 2017 года Фонд госимущества Украины принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд". Уставный фонд компании составляет 5 млрд грн.

По оценкам "Аграрного фонда", его доля на внутреннем рынке зерна составляет 20%, внутреннем рынке муки - 13%.