Евросоюз вложит 200 миллионов евро в космические стартапы

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Представитель Еврокомиссии 21 января на брифинге назвал это важнейшей инициативой по поддержке европейских космических стартапов.

Сообщается, что на проходящей в Брюсселе 12 Европейской конференции по космосу ЕИБ и аэрокосмическая компания ArianeGroup подписали соглашение, подтверждающее условный заем в размере 100 млн евро для новой программы запусков ракет-носителей Ariane 6.

Эта сделка подкреплена Инвестиционным планом для Европы.

Кроме того, Еврокомиссия и Европейский инвестиционный фонд (EIF) объявили о первой поддерживаемой ЕС пилотной космической программе InnovFin Space Equity Pilot и о создании первого в Европе пилотного технического фонда, ориентированного на космос.

InnovFin Space Equity Pilot - это программа стоимостью 100 млн евро в рамках инициативы InnovFin ("Финансы ЕС для новаторов"), специально предназначенная для поддержки инноваций и развития европейских малых и средних предприятий, работающих в области космических технологий.

"Финансовые инструменты, поддерживаемые ЕС, позволяют нашим партнерам, ЕИБ и ЕИФ, инвестировать в более рискованные области и привлекать другие инвестиции из государственного и частного секторов", - сказала в этой связи комиссар ЕС по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Мария Габриэль.

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон назвал два объявленных 21 января проекта "переломным моментом в поддержке Евросоюзом своей космической промышленности".

Кредит ЕИБ для программы Ariane 6, по словам Бретона, служит цели обеспечить автономный выход ЕС в космос. А программой InnovFin Space Брюссель посылает четкий сигнал об инвестиционной привлекательности космического бизнеса в Европе.