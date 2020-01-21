Минфин снизил ставки по трехлетним облигациям в гривне до 10% годовых

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, на аукционе были предложены гривневые облигации со сроком обращения 6 месяцев, 1 год и 3 года.

"По итогам аукциона для финансирования государственного бюджета было привлечено 6315 млн грн (6-месячные ОВГЗ – 512 млн грн, 1-летние ОВГЗ – 1,72 млрд ​​грн, 3-летние ОВГЗ – 4,09 млрд грн). При этом общий спрос превысил 12,04 млрд грн (почти в 2 раза)", – отмечают в Минфине.

По итогам аукциона средневзвешенная доходность 3-летних гривневых ОВГЗ уменьшилась на 237 базисных пункта и составила 10,01%. Доходность 6-месячных бумаг составила 10,03% (уменьшение на 172 б.п.), 1-летних – 10,04% (уменьшение на 14 б.п.).

Как сообщалось, Министерство финансов на первом в этом году аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 14 января привлекло в бюджет 6 млрд грн, снизив ставки по всем предложенным ценным бумагам. Так, доходность 4-летних гривневых ОВГЗ снижена до 9,88%, двухлетних – до 10,04%.

После этого портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов вырос на 4 млрд грн и на 17 января достиг нового рекорда в 119,31 млрд грн.