Окружение Авакова и Буткевича получило разрешение на добычу графита

По данным Единого госреестра, новыми учредителями стали житель Днепра Виталий Ткачев (83,4%) и харьковчане Александр Настенко (8,3%) и Виталий Якименко (8,3%), передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

"Развитие Побужья" было зарегистрировано в сентябре 2018 года, его учредителем и директором тогда был киевлянин Алексей Алексеев.

В июне 2019 года Государственная служба геологии и недр выдала фирме специальное разрешение на промышленную разработку участка Юго-Балаховского месторождения графитовых руд площадью 71 га. Графит используется во многих отраслях промышленности, в том числе, в атомной энергетике.

Специальное разрешение было выдано на основании результатов аукциона, прошедшего в декабре 2018 года и где победителем стало "Развитие Побужья" с предложением 4,3 млн грн за право пользоваться месторождением на срок 20 лет.

На торгах его единственным конкурентом было ООО "Горно-проектная компания "КФН" Мирослава Короля и Дениса Фролова. Им принадлежит также одноименная "Юридическая фирма "КФН".

Как отмечает издание, новые владельцы "Развития Побужья" Ткачев, Настенко и Якименко в аналогичных пропорциях в уставном фонде также владеют ООО "Титан-апатитовый группой".

Ткачев был тесно связан с бизнесом совладельцев сети "АТБ" Геннадия Буткевича, Евгения Ермакова и Виктора Карачуна. В частности, он был директором ООО "Истрейт", бенефициарами которого являются Буткевич, Ермаков и Карачун.

Сын Виталия Якименко Павел на парламентских выборах 2019 года стал народным депутатом от "Слуги народа" и сейчас входит в Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

Читайте также: Окружение Авакова с нарушениями получило разрешение на добычу золота. ВИДЕО

Как сообщалось, Якименко-старший и Настенко являются учредителями целого ряда компаний специализирующихся на добыче полезных ископаемых. Они выступают бизнес-партнерами совладельца сети супермаркетов АТБ Геннадия Буткевича, например, по ООО "Атомные энергетические системы Украины". Эта фирмы имеет три разрешения на геологическое изучение недр, в том числе опытно-промышленную разработку месторождений урана в Николаевской и Днепропетровской областях.

Конечным бенефициаром этой компании значится Буткевич, а Настенко и Якименко являются миноритарными участниками. Буткевич в прошлом году анонсировал начало работ по добыче урана.

Кроме того, в ноябре 2019 года Настенко и Якименко стали владельцами ООО "Лира Майн Минералз" и ООО "Таурус Инфинити", которые ранее получили право добывать тантал и золото в Кировоградской области с нарушением процедуры подачи документов на получение специальных разрешений.

Буткевич сейчас является бенефициаром ООО "Центральная нефтегазотранспортная компания". Соучредителем последней ранее был авторитетный бизнесмен Александр Павлюченко по прозвищу "Саша Браслет". Павлюченко был помощником нардепа предыдущего созыва от "Народного фронта" Игоря Котвицкого – бизнес-партнера по газовому бизнесу министра внутренних дел Арсена Авакова, который сохранил должность со сменой президента и премьера.