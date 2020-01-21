После скандала тендер на проектирование взлетной полосы в аэропорту Днепра проведут повторно

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, во время назначенного на 17 января аукциона было получено 4 предложения, после изучения которых Тендерный комитет принял решение все их отклонить и объявить повторную процедуру закупки.

Как пояснили в пресс-службе министерства, участники аукциона не ​​в полном объеме привели тендерные предложения в соответствии с квалификационными критериями, что не позволяет законно определить победителя соответствующих торгов.

"Кроме того, отдельные участники аукциона предложили откровенно демпинговые цены за свои услуги, что, в свою очередь, вызывает сомнения в их профессионализме, а также качестве полученной в будущем проектной документации", – отмечается в сообщении.

В связи с этим 21 января принято решение об отмене закупки и объявления новой тендерной процедуры.

Как сообщалось, по итогам проведенного 17 января аукциона на проектирование взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре его победителем стало ООО "Прогресстех-Украина", предложив цену в 12,997 млн грн при ожидаемой стоимости 26,52 млн грн (с НДС).

По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве.

В свою очередь в пресс-службе Министерства инфраструктуры заявили, что победителем аукциона ООО "Прогресстех" выбрала система электронных госзакупок Prozorro, поскольку эта компания предложила самую низкую среди участников цену работ. Но пока что ООО "Прогресстех" не определено победителем тендера.