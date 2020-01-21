"Укрзализныця" подпишет меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn

Об этом сообщил народный депутат Украины, член транспортного комитета Верховной Рады Александр Скичко в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Готовится масштабный проект по сотрудничеству "Укрзализныци" и крупнейшего немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn. Сразу отвечу, что это не приватизация и концессия. Речь идет о привлечении немецких экспертов, опыта, управленческих и технологических решений", - написал Скичко.

Он добавил, что 22 января в Давоче должен быть подписан меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn.

"Сразу скажу - это не означает, что после этого на железной дороге все изменится за один день. Для этого нужно провести много работы и сотрудничество с немцами станет мощной основой для изменений", - отметил Скичко.

Ранее информацию о том, что Deutsche Bahn изучает вопрос стратегического альянса с "Укрзализныцей" обнародовал экс-депутат Бундестага, заместитель директора Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский.