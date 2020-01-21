Выручка от экспорта чугуна из Украины упала на 24%

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В денежном выражении экспорт чугуна за год снизился на 23,8% – до $801,96 млн.

При этом экспорт осуществлялся в основном в США (58,73% поставок в денежном выражении), Италию (12,43%) и Турцию (10,27%).

В то же время в 2019 году Украина импортировала 1,08 тыс. тонн чугуна на $645 тыс., тогда как в 2018 году – 1,38 тыс. тонн аналогичной продукции на $796 тыс.

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Напомним, Украина в 2018 году нарастила экспорт передельного чугуна в натуральном выражении на 28,4% по сравнению с 2017 годом – до 3 млн тонн, в денежном выражении – на 42,6%, до $1,05 млрд.

Экспорт осуществлялся в основном в США (59,88% поставок в денежном выражении), Италию (11,85%), Турцию (10,92%).