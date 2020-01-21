Заводы Коломойского и "Нафтогаза" потребовали введения пошлин на российское топливо

Об этом говорится в сообщении "Укртатнафты", передает БизнесЦензор.

По мнению компании, нарушение правил международной торговли при поставках российских нефтепродуктов заключается в том, что производителям в РФ из бюджета компенсируют затраты, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов по схеме возврата из бюджета акцизов, что является субсидированием и нарушает нормы ВТО.

"Благодаря субсидированию доля российских нефтепродуктов в общем импорте на рынке дизтоплива достигла 47%, по сжиженному газу – 55%, при этом существенно сократилась доля поставок из Беларуси, Литвы, Польши. Украинские производители настаивают на компенсационных мерах в виде пошлин на субсидированный импорт по ставке 8,46%", – подчеркивает "Укртатнафта".

Подконтрольная Игорю Коломойскому и партнерам компания уверяет, что введение пошлин не приведет к дефициту и росту цен, поскольку рынок импортных поставок из Беларуси, Литвы, Польши; морских танкерных поставок и внутреннего производства является конкурентным.

"Введение пошлин приведет к перераспределению долей рынка от российских поставщиков в пользу производителей из других стран и будет способствовать росту внутреннего производства и снижению себестоимости украинских нефтепродуктов", – заявляет "Укртатнафта".

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Как сообщалось, ранее подконтрольное Игорю Коломойскому ПАО "Укртатнафта" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, секретарю СНБО Алексею Данилову по поводу участия НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укртранснафта" в импорте нефтепродуктов из Беларуси, заявив, что это нарушает законодательство Украины и вредит внутреннему производству нефтепродуктов.

В частности, компания заявила, что акционерами поставщика топлива - Мозырского НПЗ - являются российские компании "Роснефть" и "Газпромнефть", которые находятся под санкциями Украины.

При этом сама "Укртатнафта" осенью прошлого года закупала белорусские бензины и дизтопливо производства Мозырского НПЗ, а также сжиженный газ производства российской нефтегазовой компании "Роснефть".

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" планирует начать импорт бензина и дизельного топлива по годовым контрактам с Белорусской нефтяной компанией (БНК). Речь идет о двух контрактах между ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" и "БНК-Украина": на закупку дизельного топлива расчетной стоимостью 2,99 млрд грн и бензина марки А-92 на сумму 653 млн грн.

Исходя из стоимости контрактов, годовой объем закупки может составить примерно 125 тыс. тонн дизтоплива и 30 тыс. тонн бензина А-92 (10 тыс. тонн в месяц дизтоплива и 2,5 тыс. тонн в месяц бензина).

Напомним, в 2018 году "Укртатнафта" начала лоббировать введение заградительных пошлин на импорт бензинов из Беларуси, мотивируя необходимостью защиты внутреннего производителя против субсидированного импорта. Также компания настаивает на пересмотре ставок акцизного налога на бензин и сжиженный газ, из-за роста популярности которого потребление бензинов в последние годы снижалось.

ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.