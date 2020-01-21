Кабмин определил победителя конкурса на концессию Херсонского порта

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров, передает БизнесЦензор.

"Компания победила в концессионном конкурсе на имущественный комплекс ГП "Херсонский морской торговый порт", предоставив лучшие условия. Заявкой, в частности, предусматривается высокая ставка переменного концессионного платежа (7%), сумма фиксированного концессионного платежа составит 12 млн грн, а обязательства – почти 300 млн грн", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, заявки на участие в конкурсе на концессию Херсонского морского порта подали компании Busserk Liman Isletme Loj (Турция), ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" (консорциум "Аскет Шиппинг" и "Глобал Грейн", Украина), ООО "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро Ойл энд Кемикалс" и AT RISOIL, Грузия, Швейцария), а также ООО "Укрморпорт" (Украина).

О начале конкурсов по пилотным проектам концессии в портовой отрасли правительство объявило 12 сентября 2019 года. С победителем каждого конкурса будет заключен договор, сторонами которого станут Мининфраструктуры, АМПУ, компания-победитель конкурса, а также предприятие (SPV, т. н. "проектная компания"), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта.

Группа "Рисойл" создана в 2000 году и зарегистрирована в Швейцарии (RISOIL S.A.), является одним из крупнейших экспортеров подсолнечного масла и побочных продуктов переработки подсолнечника из Украины. "Рисоил" имеет офисы в ряде стран Европейского Союза, Украине и Грузии. Совладелец и генеральный директор компании – Шота Хаджишвили.