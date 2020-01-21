Импорт металлолома в Украину превысил экспорт впервые за 10 лет

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно статистике Государственной фискальной службы, таким образом импорт металлолома превысил экспорт впервые по крайней мере с 2011 года.

По данным Таможни, в денежном выражении экспорт металлолома в 2019 году упал в 9 раз – до $11,78 млн. Импорт снизился в денежном выражении снизился на 6,4% – до $34,25 млн.

Крупнейшими поставщиками металлолома в Украину в прошлом году стали Турция (62,55% поставок в денежном выражении), РФ (28,45%) и Нидерланды (2,23%).

Экспорт металлолома также в основном осуществлялся в Турцию (85,88%), Нидерланды (6,27%) и Германию (5,37%).

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Как сообщалось, в начале апреля 2019 года президент Петр Порошенко подписал принятый в конце февраля закон о повышении пошлины на экспорт металлолома с 42 евро до 58 евро за тонну на два года.

Напомним, Украина при вступлении в ВТО в 2008 году взяла обязательство в течение шести лет сократить пошлину на экспорт лома до 10 евро за тонну.

С 15 сентября 2016 года экспортная пошлина на металлолом согласно принятому Радой в июле закону была повышена с 10 евро за тонну до 30 евро за тонну, а весной 2018 года - до 42 евро за тонну. Учитывая положительные результаты действия металлургического закона и производственную необходимость предприятий, действие закона было продлено еще на год

Напомним, Украина в 2018 году сократила экспорт лома черных металлов на 33% по сравнению с 2017 годом – до 327,55 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт металлолома снизился на 13,3% – до $105,65 млн.

При этом в 2018 году страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 67,1% по сравнению с 2017 годом – до 42,62 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель возрос на 42,5% – до $36,59 млн.

Украина в 2017 году увеличила экспорт металлолома на 78,5% по сравнению с 2016 годом – до 486,501 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,5 раза, до $121,3 млн, импорт в натуральном выражении – на 15,5%, до 25,31 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,7 раза, до $25,61 млн.