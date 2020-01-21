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21.01.20 14:54

Окужной админсуд Киева избрал главой скандального судью Вовка

Коллектив Окружного административного суда Киева избрал своим председателем Павла Вовка, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины обвиняет во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Окужной админсуд Киева избрал главой скандального судью Вовка

Кандидатуру Вовка поддержали 39 из 42 присутствующих судей, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщалось, 26 июля 2019 года детективы НАБУ провели обыски в помещениях ОАСК и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений главой и отдельными судьями ОАСК. НАБУ также обнародовала часть разговоров Вовка с другими судьями.

2 августа Генпрокуратура вручила главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку уведомление о подозрении во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и других возможных преступлениях.

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Вовку инкриминируется совершение следующих преступлений: по ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, председатель, заместитель председателя и судья ОАСК организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с целью избежать обязательного квалификационного оценивания.

Сам Вовк заявил, что сложил с себя полномочия председателя суда с 1 августа, после чего ушел в отпуск.

Однако Высший совет правосудия (ВСП) отказал в удовлетворении ходатайства Генеральной прокуратуры о временном отстранении судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка в связи с расследованием уголовного производства и он продолжает выполнять служебные обязанности.

Подробнее о решениях Окружного админсуда Киева читайте в материале БизнесЦензор: Як Окружний адмінсуд Києва став найскандальнішим в Україні

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