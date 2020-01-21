Украина увеличила импорт сыров в 1,7 раза, сократив экспорт

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Государственной таможенной службой, в денежном выражении экспорт составил $26,88 млн, что на 12,7% меньше показателя 2018 года.

В то же время объем импорта сыров в 2019 году вырос в 1,7 раза - до 23,72 тыс. тонн. В денежном выражении импорт возрос по сравнению с 2018 годом в 1,6 раза - до $108,87 млн.

Экспорт сливочного масла из Украины в прошлом году сократился в 1,7 раза - до 18,28 тыс. тонн, в денежном выражении - также в 1,7 раза, до $77,1 млн. Импорт этой продукции, по информации Гостаможни, возрос в 3,1 раза - до 3,41 тыс. тонн, в денежном выражении - в 2,2 раза, до $16,46 млн.

Кроме того, экспорт молока и сливок (сгущенных) увеличился в 2019 году на 0,9% - до 35,81 тыс. тонн. Украина в январе-декабре 2019 года поставила сгущенные молоко и сливки на общую сумму $76,22 млн (+29, 1% к показателю 2018 года). Импорт этой группы товаров вырос на 8,8% - до 2,56 тыс. тонн, в денежном выражении - на 1,2% - до $5,78 млн.

Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала 13,72 тыс. тонн сыров (+37,1% по сравнению с 2017 годом) при экспорте 8,34 тыс. тонн (-7,8%). Экспорт сливочного масла за минувший год остался на уровне 2017 года и составил 30,38 тыс. тонн, импорт незначительно вырос - до 1,1 тыс. тонн. Экспорт молока и сливок (сгущенных) составил 35,5 тыс. тонн (-24,1%), импорт - 2,36 тыс. тонн (+38,6%).