МХП отрицает риск распространения птичьего гриппа на своей крупнейшей фабрике

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте агрохолдинга, передает БизнесЦензор.

В документе отмечается, что МХП ожидает итогов заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Немировской райгосадминистрации, на котором будет утвержден план ликвидации заболевания, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.

"На основе принятого решения компания разработает план последующих действий, о которых проинформирует позже", – сказано в заявлении.

При этом в МХП подчеркивают, что на предприятиях холдинга внедрена одна из наиболее современных систем контроля биобезопасности и угрозы вспышки гриппа на них нет.

"В любом случае, агрохолдинг МХП будет придерживаться в своей деятельности всех определенных законодательством норм и правил в вопросах биобезопасности и следить за ситуацией и информацией от Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области", – отмечают в компании.

В свою очередь Главное управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области сообщает, что 20 января решением государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Немировской районной государственной администрации территория ЧП "Хутор", ООО "Немиров-Подолье", СООО "Колосок" (с. Бугаков Немировского района Винницкой области) объявлена неблагополучной и введен карантин, установлена буферная зона (зона защиты) вокруг неблагополучного пункта радиусом 3 км и зона надзора радиусом 10 км.

Также утвержден "План мероприятий по ликвидации и недопущению распространения заболевания гриппа птицы".

Читайте также: Украина увеличила экспорт мяса птицы на четверть

Как сообщалось, Госпродпотребслужба 18 января зарегистрировала вспышку птичьего гриппа на ЧП "Хутор" (Бугаков Немировского района Винницкой обл.). По предварительным данным, на ЧП "Хутор" по состоянию на 1 января 2020 года содержалось около 98 тыс. голов птицы (яичное направление).

Ранее вспышки птичьего гриппа становились основанием для введения рядом стран запрета на импорт курятины и яиц из Украины.

МХП – крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине. Основателем и мажоритарным акционером МХП является бизнесмен Юрий Косюк.