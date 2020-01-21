Украина может полностью отказаться от угольной генерации к 2050 году, – Минэкоэнерго

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"К 2050 году уровень ВИЭ должен составлять порядка 70%. У нас есть оценки, разные графики и сценарии реализации этой цифры, но самым главным является то, что это развитие (ВИЭ) должно быть экономически обоснованным", – сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Мы прогнозируем полное замещение угольной генерации к 2050 году. У меня есть надежда, и я фактически уверен, что это произойдет раньше, с учетом тех вызовов и проблем, которые в настоящее время несет это направление", – добавил министр.

В свою очередь доля атомной генерации в энергобалансе страны к 2050 году снизится до 20-25%.