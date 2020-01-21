Количество безработных выросло на 50 тысяч за месяц, – Госстат (обновлено)

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

По данным Госстата, рост количества безработных в основном зафиксирован в сельской местности – на 23,2 тыс., до 126,8 тыс. человек.

В то же время количество вакансий в Государственной службе занятости сократилось в декабре на 35,4 тыс. – до 162,2 тыс.

В свою очередь в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что рост количества зарегистрированных безработных в декабре по сравнению с ноябрем на 17% является традиционным сезонным явлением, которое связано с сезонностью сельского хозяйства.

Так, ежегодно зимой растет количество зарегистрированных безработных в сельской местности, поскольку подавляющее большинство сельского населения вовлечено в сектор сельского хозяйства.

"Следовательно, с окончанием сезона полевых работ, такие работники склонны становиться на учет в Государственную службу занятости на период временной безработицы до начала нового сезона полевых работ. Это и приводит к такому заметному увеличению количества зарегистрированных безработных в конце года", – пояснили в пресс-службе министерства.

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Как сообщалось, количество зарегистрированных безработных в ноябре 2019 года выросло впервые за 9 месяцев, увеличившись на 29,6 тыс. – до 288,9 тыс. человек. В то же время количество вакансий в Государственной службе занятости сократилось в ноябре на 21,9 тыс. – до 80,9 тыс.

Напомним, на 1 января 2019 года в Госслужбе занятости было зарегистрировано 341,7 тыс. безработных.