Количество безработных выросло на 50 тысяч за месяц, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

По данным Госстата, рост количества безработных в основном зафиксирован в сельской местности – на 23,2 тыс., до 126,8 тыс. человек.

В то же время количество вакансий в Государственной службе занятости сократилось в декабре на 35,4 тыс. – до 162,2 тыс.

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Как сообщалось, количество зарегистрированных безработных в ноябре 2019 года выросло впервые за 9 месяцев, увеличившись на 29,6 тыс. – до 288,9 тыс. человек. В то же время количество вакансий в Государственной службе занятости сократилось в ноябре на 21,9 тыс. – до 80,9 тыс.

Напомним, на 1 января 2019 года в Госслужбе занятости было зарегистрировано 341,7 тыс. безработных.