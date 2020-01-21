Украина увеличила экспорт мяса птицы на четверть

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно ее данным, в денежном выражении экспорт этой продукции возрос на 14,2% – до $578,63 млн.

Импорт мяса птицы и субпродуктов в 2019 году увеличелся на 0,6% и составил 131,18 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – на 1,2%, до $52,53 млн.

Кроме того, по данным ведомства, экспорт свинины по итогам января-декабря 2019 года составил 2,26 тыс. тонн, что на 28,6% больше показателя за 2018 год. Этой продукции было поставлено на сумму $5,27 млн (+39,6%).

Импорт свинины в Украину в прошлом году сократился на 18,8% - до 23,19 тыс. тонн. В страну ввезено свинины на $44,23 млн, что на 14,8% ниже показателя за 2018 год.

Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов до 329 тыс. тонн (+21,2%) по сравнению с 2017 годом, импорт – до 130,5 тыс. тонн (+10,3%). Экспорт свинины сократился в 2,8 раза – до 1,76 тыс. тонн, импорт вырос в пять раз – до 28,6 тыс. тонн.