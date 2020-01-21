Верховный Суд подтвердил банкротство сети "Амстор" Новинского

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

В реестр кредиторских требований к должнику внесены в т.ч. требования "Укрэксимбанка" на 1,15 млрд грн (как обеспеченные), ООО "Финансовая компания "Си Пи Эс Факторинг"- 215,3 млн грн (4 очередь) и 59,4 млн грн (6 очередь), ООО" Финансовая компания "Авуар Сервис" – 810,2 млн грн (4 очередь) и 85,2 млн грн (6 очередь).

Согласно судебным материалам, общий объем кредиторских требований к должнику – 2,33 млрд грн, а объем активов – 26,3 млн грн.

По данным госреестра юрлиц, конечным бенефициаром ООО "Амстор-Инвест" является Вадим Новинский.

Как писал БизнесЦензор, ранее Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом "Торговый дом "Амстор" Вадима Новинского и открыл ликвидационную процедуру.

"Смарт-холдинг" Новинского позиционировал свою "Амстор Ритейл Групп" как компанию по управлению коммерческой недвижимостью, которая выступает оператором 14 торговых центров (ТЦ), функционирующих в 8 городах центральной и восточной Украины.

Новинский зашел в "Амстор" в 2009 году на фоне перегруженности сети долгами.

В начале 2015 года между "Смарт-Холдингом" и одним из миноритариев "Амстора" В. Вагоровским (руководил сетью, контролируя около 15% акций) состоялся корпоративный конфликт. Стороны обвиняли друг друга в рейдерстве и других преступлениях.

В апреле 2015 году в "Смарт-холдинге" отмечали, что долг сети "Амстор" перед банками в то время составлял около 160 млн долл, перед поставщиками - около 300-350 млн грн.