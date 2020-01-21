Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 17,1% (на 648,7 млн кВт-ч) – до 4 млрд 448,4 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу снизились на 2,4% (на 33,3 млн кВт-ч) – до 1 млрд 376,8 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 644 млн кВт-ч, что на 32,6% (на 311,7 млн кВт-ч) меньше, чем в 2018-м.

В Беларусь и Россию в 2018 и 2019 гг. украинская электроэнергия не экспортировалась.

При этом Украина в июле-2019 возобновила коммерческий импорт электроэнергии, суммарный объем которого по итогам прошлого года составил 2 млрд 698,6 млн кВт-ч. В т.ч. из Словакии было поставлено 909,8 млн кВт-ч, из Беларуси – 851,3 млн кВт-ч, из Венгрии – 630,1 млн кВт-ч, из РФ – 286,3 млн кВт-ч, из Румынии – 21,1 млн кВт-ч.

Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (учитывается по контрактам ГП "Энергорынок"), в 2019 году из РФ импортировано 41,6 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 1 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в 2018 году экспортировала 6,2 млрд кВт-ч электроэнергии на $331,9 млн, в 2017 - 5,2 млрд кВт-ч на $235,5 млн, в 2016 – 4 млрд кВт-ч на $152,1 млн, в 2015 – 3,6 млрд кВт-ч на $150,1 млн, в 2014 – 8,1 млрд кВт-ч на $487,2 млн, в 2013 – 9,9 млрд кВт-ч на $580,2 млн, в 2012 – 9,7 млрд кВт-ч на $574,8 млн, в 2011 – 6,4 млрд кВт-ч на $400 млн.