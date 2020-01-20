Одесский припортовый завод сократил производство аммиака в 5 раз

Как сообщили на предприятии, на экспорт в прошлом году было перегружено 2,55 млн тонн аммиака, из них – 18,6 тыс. тонн собственного производства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, на экспорт было перегружено 352,3 тыс. тонн карбамида, из них – 288,5 тыс. тонн собственного производства.

В то же время для отечественных потребителей на внутренний рынок было отгружено 76,8 тыс. тонн аммиака, из них – 3,4 тыс. тонн собственного производства, а также 3,6 тыс. тонн карбамида.

В соответствии с отчетом ОПЗ за 2018 год, в том году было перегружено 2,2 млн тонн аммиака и 178,3 тыс. тонн карбамида.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

Предприятие простаивало с конца апреля 2018 года. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом".

Долг предприятия за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" превышает 1,5 млрд грн.

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В августе 2019 года завод возобновил работу, отобрав по конкурсу ООО "Агро Газ Трейдинг" и запустив один агрегат аммиака и два агрегата карбамида. Этот договор в результате продления в конце прошлого года действует до 30 апреля 2020 года.

Как сообщалось, глава ФГИ Дмитрий Сенниченко 11 декабря заявил, что обновленный набсовет ОПЗ договорился с давальцем о повышении цены на переработку и возобновлении самостоятельной продажи карбамида в объеме 5 тыс. тонн. Это позволит заводу дополнительно получать на техпереоснащение не менее 3-5 млн грн ежемесячно.

Сенниченко также поручил набсовету ОПЗ не позднее середины января 2020 года объявить открытый конкурс на поставщика газа для предприятия. По его словам, подготовка к приватизации ОПЗ продолжается согласно графику, который предполагает приватизационный конкурс в 2020 году.