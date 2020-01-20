Власти Запорожья выступили против передачи в концессию местного аэропорта

Об этом заявил мэр города Владимир Буряк, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Городской голова сообщил, что в аэропорту "Запорожье" действительно состоялась выемка документов, что, по его словам, не стало большой неожиданностью. Однако ситуация обострилась в заключительном этапе строительства, когда в министерствах заговорили о передаче аэропорта в концессию.

"Но! Я повторяю еще раз: новый терминал запорожского аэропорта построен на деньги запорожской общины! Поэтому хочу успокоить всех запорожцев – аэропорт мы не отдадим! Уверен, что депутаты горсовета меня поддержат", – отметил Буряк.

Мэр города добавил, что сложно прогнозировать как будут разворачиваться дальнейшие события вокруг аэропорта, как и назвать истинные мотивы организаторов обысков.

При этом Буряк опасается блокирования работы аэропорта и срыва пуска нового терминала в марте.

"Время покажет, но обыски меня не запугают и я буду твердо стоять на позиции того, что аэропорт есть и будет собственностью запорожской общины, и отобрать его никто не сможет", – добавил Буряк.

В свою очередь пресс-офицер СБУ Сергей Левченко сообщил, что во время следственных действий на территории КП "Международный аэропорт Запорожье" 17 января было изъято более 1 млн грн, черновая бухгалтерая, а также объявлено о подозрении бывшему руководителю предприятия.

Читайте также: Победителем конкурса на концессию порта "Херсон" стал украинский стивидор, – СМИ

"Во время обысков на авиапредприятии, в офисных помещениях строительных фирм и в квартирах фигурантов дела правоохранители изъяли документацию и электронные носители, черновую бухгалтерию, которая имеет существенное значение для установления обстоятельств совершения преступления, большое количество банковских карт, и более 1 миллиона гривен наличными. Сейчас одному из бывших руководителей авиапредприятия объявлено о подозрении за злоупотребление служебным положением и совершение служебного подлога", – написал Левченко на своей странице в Facebook.

По данным следствия, предварительно установлено, что своими действиями чиновник нанес государству ущерб более чем 1,5 млн грн.

По информации СБУ, выясняются все обстоятельства дела и решается вопрос о привлечении к ответственности других должностных лиц предприятия.

Напомним, обыски в аэропорту Запорожья проходили 17 января в рамках дела о злоупотреблениях бывшего руководства аэропорта во время ремонта взлетно-посадочной полосы.

Обыски проходили в рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что министерство вместе с IFC ведут подготовку к концессиям аэропортов "Херсон", "Черновцы", "Запорожье" и грузового терминала в аэропорту "Белая Церковь".

Львовский горсовет 31 октября 2019 года принял обращение в адрес правительства и Мининфраструктуры с просьбой не принимать решения о концессии аэропорта, предложив в качестве альтернативы передать аэропорт из государственной формы собственности в коммунальную.

При этом мэр Львова Андрей Садовый напомнил, что Львовский аэропорт является одним из самых эффективных в стране, обеспечив за последний год прирост пассажиропотока на 41% и получив 128 млн грн чистой прибыли.

Напомним, аэропорт "Львов" является одним из самых современных в Украине – в 2012 году он был полностью реконструирован на средства госбюджета в рамках подготовки к "Евро 2012". В аэропорту обновили и удлинили полосу, построили новый перрон и терминал.