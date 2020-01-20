Налоговая служба отчиталась о росте суммы штрафов за нарушение оборота подакцизных товаров

Об этом сообщает пресс-служба налогового ведомства, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, сумма штрафов за работу без лицензии в прошлом году составила 182,3 млн грн, что почти на 80% больше по сравнению с показателем за 2018 год.

Налоговая начислила 22,4 млн грн штрафов за хранение, транспортировку, реализацию фальсифицированных, алкогольных напитков и табачных изделий без марки акцизного налога или с поддельной маркой, тогда как в позапрошлом году эта сумма была на 6,6 млн грн меньше.

Кроме того, налоговики выкрыли 3 239 случаев торговли алкогольными напитками по ценам, ниже установленных минимальных оптово-отпусткных или розничных цен, за что ведомство применило финансовых санкций на 35,3 млн грн.

Также обнаружено 433 случаев розничной торговли табачными изделиями по ценам выше максимальных розничных цен, к нарушителям применены санкции на сумму 6,1 млн грн.

За хранение подакцизных товаров в местах, не внесенных в Единый государственный реестр, начислено санкций на сумму 6,9 млн грн.