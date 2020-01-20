20 заводов "Укрспирта" оказались не способны производить спирт, – Минэкономики

Об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил во время совещания с руководителями спиртовых заводов в рамках выполнения мероприятий для передачи предприятий в Фонд госимущества для приватизации, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Сейчас руководители отчитывались о подготовке документации, необходимой для передачи от органа управления к ФГИ. Следующий шаг: подготовить новую редакцию уставов и завершить инвентаризацию", – рассказал Высоцкий.

Во время совещания 20 предприятий отчитались о проведении инвентаризации, остальные 15 нуждаются в дополнительных мерах для завершения этого процесса.

По итогам совещания определено, что из 35 предприятий концерна "Укрспирт" 3 осуществляют производство пищевого спирта, 1 производит ликеро-водочную продукцию, еще 4 завода изготавливают спиртовую продукцию технического назначения.

Кроме того, установлено, что 7 заводов могут восстановить производство в течение месяца. Кроме того 4 предприятия находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и не способны осуществлять производственную деятельность, остальные 16 требуют существенной модернизации.

Как сообщалось, 11 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

По оценке Минэкономики, приватизацию заводов ГП "Укрспирта" планируется завершить до 1 июля 2021 года, поступления от продажи оцениваются в 2-3 млрд грн.