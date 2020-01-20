Украина сократила производство стали и чугуна, нарастив добычу железной руды, – Минэкономики

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным министерства, выпуск общего проката в 2019 году снизился также на 1% – до 18,39 млн тонн, выплавка чугуна – на 2%, до 20,06 млн тонн.

При этом поставки металлолома на метпредприятия в прошлом году сократились на 10% – до 3,01 млн тонн.

Выпуск труб в 2019 году упал на 9% – до 1,01 млн тонн, кокса – на 7%, до 10,06 млн тонн, метизной продукции – сохранился на уровне 188 тыс. тонн.

В то же время горнорудные предприятия в прошлом году нарастили добычу железной руды на 4% – до 75,71 млн тонн, выпуск железорудного концентрата – на 5%, до 63,084 млн тонн, но снизили подготовленного железорудного сырья – на 3%, до 51,68 млн тонн, в том числе производство агломерата сократилось на 2%, до 30,91 млн тонн, окатышей – на 3%, до 20,76 млн тонн.

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Как сообщалсь, по предварительным данным объединения "Укрметаллургпром", в 2019 году металлургическими предприятиями Украины произведено 20,82 млн тонн стали, что на 1,31% меньше показателя 2018 года. Производство чугуна в Украине в прошлом году сократилось на 2,47% – до 20,05 млн тонн, производство проката уменьшилось на 1,13% – до 18,16 млн тонн.

При этом ранее в "Укрметаллургпроме" прогнозировали падение выплавки стали по итогам 2019 года на 3% по сравнению с предыдущим годом – до 20,5 млн тонн с 21,1 млн тонн. Также ожидалось более значительное падение производства чугуна (до 20 млн тонн) и проката (до 18 млн тонн).

Напомним, Украина по итогам работы металлургических предприятий за 12 месяцев 2018 года сократила производство стали на 1,1% – 21,1 млн тонн, опустившись с 12 на 13 место в рейтинге крупнейших стран-производителей.