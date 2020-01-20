Китай запретит неразлагаемые пакеты и одноразовые пластиковые трубочки

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на BBC, передает БизнесЦензор.

В крупных городах запрет на пакеты, которые не подвержены разложению, начнет действовать уже к концу 2020 года. На все города его планируется распространить к 2022 году, а полный запрет, действующий на всей территории страны, вступит в силу в 2025 году.

Также к конце 2020 года ресторанам в Китае запретят использовать одноразовые трубочки для напитков. Кроме того, ресторанный бизнес обязали сократить использование одноразовых пластиковых предметов на 30%.

Гостиницы должны будут перестать предлагать посетителям одноразовые предметы из пластика к 2025 году.

Новая программа, опубликованная Государственным комитетом по делам развития и реформ Китая, рассчитана на пять лет.

Китай - один из крупнейших производителей пластика в мире. Это не первая инициатива страны по борьбе с загрязнением окружающей среды пластиком. Так, в 2008 году китайским ритейлерам запретили выдавать покупателям бесплатные пластиковые пакеты.

Также с пластиком борется Таиланд. В этой стране полный запрет на одноразовые пластиковые пакеты начнет действовать в 2021 году.

В столице Индонезии Джакарте одноразовые пластиковые пакеты запретят использовать в универмагах, супермаркетах и на рынках к июню 2020 года.