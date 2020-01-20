Закон о защите прав потребителей финансовых услуг вступил в силу

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

Национальный банк летом прошлого года создал профильное подразделение, которое будет заниматься защитой прав потребителей финуслуг.

Ежемесячно специалисты подразделения обрабатывали около 900 обращений потребителей финансовых услуг-граждан и бизнеса. Всего Национальный банк получил около 4 тыс. обращений потребителей после 15 августа, когда новое подразделение начало их прорабатывать.

Большинство обращений – 64% – это обращения, касающиеся банков. Всего Национальный банк получил обращение по 53 банкам. Наибольшее количество касается трех банков.

Потребители жалуются НБУ в частности на нераскрытие банками информации о полной стоимости кредита, самовольное списание средств с зарплаты или других начислений в погашение долга, списание процентов за счет увеличения кредитного лимита с процентами по большей ставке без объяснений правомерности относительно своих действий и тому подобное.

Национальный банк после принятия закона о защите прав потребителей финансовых услуг начал разрабатывать новые требования к банкам. Новые требования позволят регулятору качественнее реагировать на обращения потребителей и решать спорные вопросы.

В частности, НБУ уже принял требования, в соответствии с которыми банки должны изменить информацию о своих услугах на сайтах. То есть раскрыть полную и актуальную информацию о условия предоставления услуги, ее стоимость, включая комиссии и платежи за дополнительные услуги, условия досрочного возврата кредита, возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств и тому подобное. Соблюдать эти требования банки должны будут с начала марта этого года, до сих пор регулятор предоставил финучреждениям время для адаптации.

С начала июня 2020 года на сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета затрат или доходов от финансовой услуги. Также в июне должен измениться реклама банков, она должна будет содержать существенные характеристики услуги - информацию о полной стоимости, условия получения услуги, риски.

Также Национальный банк планирует принять новые требования к банкам, а именно: к договорам, визуальному восприятию рекламы, информации на сайтах и в рекламе по микрокредитам, раскрытию информации об услугах через электронные каналы обслуживания, работы с обращениями граждан, избежание нечестных практик.