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20.01.20 18:23

Мининфраструктуры планирует создать логистическую платформу для разных видов транспорта

Министерство инфраструктуры Украины намерено создать логистическую платформу, соединяющую разные виды транспорта.

Мининфраструктуры планирует создать логистическую платформу для разных видов транспорта

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью для Newsweek в рамках украинского промо ко Всемирному экономическому форуму, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам нужно перезапустить модель перевозки с помощью инициатив, таких как единый проездной билет, который будет полезен для всех видов транспорта - автобус, поезд, самолет, и который позволит пассажирам оставить свой багаж в первой точке и забрать его в их пункте назначения. Мы хотим создать логистическую платформу, соединяющую разные виды транспорта, и все данные будут собраны в одном месте", - сказал Криклий.

При этом министр добавил, что в настоящее время "существует очень короткий список стран, которые начали осуществлять это".

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