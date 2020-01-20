Госпредприятие "Энергорынок" подало в суд заявление о банкротстве

В декабре суд вернул госкомпании указанное заявление из-за выявленных в документе недостатков, поскольку к заявлению среди прочего не было добавлено решение собственника (органа, уполномоченного управлять имуществом) должника, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

"Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с ним в хозяйственный суд в общем порядке после устранения недостатков", – отметил суд в своем решении.

Напомним, "Энергорынок" до конца июня 2019 года выполнял функцию оптового поставщика электроэнергии. С 1 июля 2019 года в Украине запущена новая модель оптового рынка электроэнергии, которая предусматривает ликвидацию ГП "Энергорынок" как единого покупателя и продавца электроэнергии. Согласно закону "О рынке электрической энергии", ГП "Энергорынок" осуществляет деятельность до полного погашения кредиторской и дебиторской задолженности за электроэнергию.

Владельцем ГП "Энергорынок" является Кабмин. Сейчас в госреестре статус предприятия – "не находится в процессе прекращения".

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Как сообщалось, в июле 2019 года Хозсуд Киева открыл производство по иску госпредприятия "Энергоатом" (оператор четырех украинских АЭС) к "Энергорынку" о взыскании 19 млрд грн задолженности, из которых 9,8 млрд грн – основной долг и 9,2 млрд грн – инфляционные потери.

В августе прошлого года Хозсуд Киева открыл производство по делу по иску "Укрэнерго" к "Энергорынку" о взыскании 1,68 млрд грн задолженности.

По данным "Энергорынка", на начало 2019 года среди его крупнейших должников были госпредприятие "Региональные электрические сети" (15,15 млрд грн), которое находится в процедуре банкротства и специализируется на поставках электроэнергии для угольных предприятий; "Луганское энергетическое объединение" Константина Григоришина (5,4 млрд грн); "ДТЭК Донецкие электросети" Рината Ахметова (5,2 млрд грн); "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" Ахметова (2,1 млрд грн); "Луганскоблэнерго" (1,6 млрд грн); "Одессаоблэнерго" (1,1 млрд грн); "Черкассыоблэнерго" (1 млрд грн); "Запорожьеоблэнерго" (1 млрд грн); "ДТЭК Крымэнерго" (793 млн грн); "ДТЭК Днепровские электросети" (553 млн грн); другие компании (3,3 млрд грн).