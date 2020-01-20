Окружение депутата от партии Медведчука присвоило деньги на строительстве метро на Виноградарь

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 10 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Так, в ноябре 2018 года "Киевметрострой" победил в тендере по строительству линии метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь стоимостью 5,98 млрд грн.

Согласно заключенному договору "Киевский метрополитен" должен был перечислить "Киевметрострою" аванс в размере 30% от суммы договора, который нужно было использовать за три месяца.

Вместе с тем 20 декабря 2018 года стороны заключили дополнительное соглашение, которым увеличили размер аванса с 30% до 95%. При этом срок его использования увеличили с 3 до 24 месяцев.

Основанием для таких действий стало постановление Кабмина от 18 декабря 2018 года, которым тогдашний премьер Гройсман установил максимальную ставку предварительной оплаты работ по строительству участка Сырецко-Печерской линии метрополитена в размере до 95% стоимости работ по договору на срок не более чем на 24 месяца.

По мнению следствия, принятие этого постановления было пролоббировано неустановленными лицами с помощью "коррупционных связей в Кабинете министров" с целью увеличения расходов бюджетных средств и получения их на подконтрольные себе и соучастникам компании, вопреки принципу осуществления закупок, определенных ст.3 закона "О публичных закупках", а именно – максимальной экономии и эффективности.

В период с 16 января по 25 марта 2019 года по данным сайта "Spending.gov.ua" 2,5 млрд грн бюджетных средств в качестве предоплаты были перечислены на счет ПАО "Киевметрострой".

Как установило следствие, в мае 2019 года должностные лица "Киевметростроя" разместили более 1 млрд грн бюджетных средств на депозитных счетах в "Укргазбанка" с целью получения прибыли в качестве процентов и дальнейшего собственного обогащения. Фактически же бюджетные средства были использованы не на цели, определенные договорами о закупке товаров, работ и услуг, с нарушением установленного порядка.

В дальнейшем полученные доходы в виде процентов от депозитных договоров, "Киевметрострой" перевел на счета ООО "Профи-факторинг". А последнее, в свою очередь, перечислило эти деньги на счета ООО "Деорбуд", ООО "ФК "Фактор-Сервис", ООО "Рул", ООО "Авен-Езер" и ООО "Фактор Стандарт". 10 декабря суд наложил арест на эти счета.

Уголовное производство по этому факту было начато в мае 2019 года, надзор в котором осуществляет Киевская местная прокуратура №6.

Как сообщалось, 16 января судья Печерского районного суда Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений. Арест наложен в рамках уголовного дела по завладению бюджетными деньгами чиновниками "Киевметростроя" при строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева.

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Учредителем ООО "Деорбуд" является кипрская компания "Канетро Холдингс Лтд", бенефициарными собственниками которой числятся гражданин Индии Кумар Кульдип и Дмитрий Мармуляк из Кременчуга. Эти же лица пока числятся конечными бенефициарными владельцами ООО "Расмус".

"Расмус" было создано в 2013 году. С 2013 по 2016 годы 50% в этом предприятии принадлежало Виктории Полухиной. С 2017 года и до недавнего времени Полухина была основательницей ООО "Магнат Стройсервис Лтд", владельцем и руководителем которого сейчас является Михаил Столар. Это отец нардепа от фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Вадима Столара. После 2014 года Вадима Столара стали называть "серым кардиналом" столицы. Как известно, он имеет интересы в сфере строительства и недвижимости.

С 2016 года учредителем ООО "Расмус" является кипрская компания "Асодрия Холдингс Лтд", конечным владельцами которой значатся Кумар Кульдип и Дмитрий Мармуляк. Последний в 2013-2016 годаъ был директором ООО "Проффайненс Групп", которого в дальнейшем заменила, став и основателем фирмы, Лариса Криворучко – это жена Владимира Криворучко. Вместе с нынешним председателем правления ПАО "ХК "Киевгорстрой" Игорем Кушниром в 2010 году они стали депутатами Кременчугского городского совета от Партии регионов. Именно в Кременчуге Кушнир выстроил свою карьеру.

ООО "Деорбуд" являются заказчиком строительства ЖК Time на ул. Василия Липкивского, 38, а также ЖК Salut на бул. Дружбы народов, 2 в Киеве.

Конечным владельцем "Профи-факторинга" является киевлянин Андрей Савченко. Основателем "ФК "Фактор-Сервис" является ООО "Нью Финанс Партнерс", которой владеет кипрская компания "Сток Маркет Секьюрити Пат Лимитед".

Учредителем ООО "Рул" является киевская компания "Фрубелса Украины", зарегистрированная на гражданина Азербайджана Эльмара Маммадова. Учредителями ООО "Авен-Езер" является Сергей Пономарено и Петр Левченко. В свою очередь "Фактор Стандарт" оформлен на ООО "Сеньораж", учредителями которого являются Дмитрий Иванов и Игорь Терещенко.