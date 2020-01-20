Египет привлек $450 миллионов инвестиций в разведку месторождений нефти и газа

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на египетское ведомство, передает БизнесЦензор.

В общей сложности в рамках подписанных соглашений, семь из которых касаются сухопутных территорий и два - морских, будет пробурено 38 разведочных скважин.

Работы в различны районах Сахары на территории Египта будут вести Shell и американская Apache Corp в сотрудничестве с египетской Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC). Соглашения по морским проектам были подписаны с Shell, малазийской Petronas, британской BP и египетской газовой компанией EGAS.

В общей сложности Египет подписал с июля 2014 года 79 нефтегазовых соглашений, еще 4 соглашения ожидают одобрения со стороны парламента страны.