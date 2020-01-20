Рынок моторного топлива в Украине вырос до максимума за 10 лет

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования "Консалтинговой группы "А-95".

Драйвером роста остается дизтоплива и автогаз. За год рынок дизтоплива увеличился на 7% (на 471 тыс. тонн), газа (без учета сырья для нефтехимии) - на 11% (на 195 тыс. тонн). Объем рынка бензина прекратил трехлетнее снижение, показав рост на 1,3% или 25 тыс. тонн.

Отметим, что из 471 тыс. тонн прироста объема рынка дизтоплива, примерно 300 тыс. тонн обеспечены за счет ликвидации "керосиновой схемы", когда в дизельное топливо подмешивалось авиационное, акцизный налог на который в семь раз ниже.

По сравнению с 2008 годом структура рынка моторного топлива существенно преобразилась: доля автогаза выросла с 6,4 до 17,7%, а бензина упала с 45 до 17,9%.

По данным "Консалтинговой группы А-95", украинский рынок имеет потенциал для дальнейшего роста. Так, в Польше при сопоставимой численности населения потребление дизтоплива превышает 20 млн тонн в год, тогда как в Украине - 7 млн тонн.