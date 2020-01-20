В крупнейшей по производству курятины области зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Об этом сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в области, передает БизнесЦензор.

Решением главного государственного ветеринарного инспектора Винницкой области от 18 января были введены карантинные ограничения на предприятии на 72 часа.

"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев) 19 января установлен диагноз – грипп птицы", – сказано в сообщении.

По предварительной информации на ООО "Хутор" на начало 2020 года содержалось около 98 тыс. голов птицы яичного направления.

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В связи с инцидентом на 20 января запланировано заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Немировской районной государственной администрации, решением которой будет утвержден план по ликвидации заболевания, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.

"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя гриппа птицы. Сейчас в соответствии с требованиями Инструкции по профилактике и ликвидации гриппа птицы, образцы биоматериала будут направлены для проведения соответствующих исследований и хранения в международную референс-лабораторию", – сказано в сообщении.

Напомним, в Винницкой области также находится Винницкая птицефабрика крупнейшего производителя птицы в Украине – компании "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка, а также ряд крупных птицефабрик других компаний.

Ранее вспышки птичьего гриппа также становились основанием для введения рядом стран запрета на импорт курятины и яиц из Украины.