Добыча энергетического угля на госшахтах упала за год на 24%

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Добыча коксующегося угля увеличилась на 8,8% (на 513,9 тыс. тонн) – до 6,32 млн тонн, тогда как энергетического снизилась на 9,4% (на 2,58 млн тонн) – до 24,9 млн тонн.

В то же время ООО "Краснолиманское", подконтрольное Виталию Кропачеву, продолжило практику сокрытия от министерства данных о своей деятельности, начавшуюся с начала сентября 2018 года.

Согласно данным министерства, в декабре 2019 года добыча рядового угля снизилась на 0,1% (на 1,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 2,8 тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэкоэнерго, за 2019 год сократили добычу на 13,9% (на 574,2 тыс. тонн) – до 3,57 млн тонн, в том числе добыча коксующегося угля увеличилась на 51,1% (на 286 тыс. тонн) – до 846,1 тыс. тонн, тогда как энергетического – уменьшилась на 24% (на 860,2 тыс. тонн), до 2,72 млн. тонн.

Шахты Донецкой области в 2019 году обеспечили добычу 11,26 млн тонн угля (+1,3% к 2018 году), Луганской – 328,8 тыс. тонн (-33,2%), Днепропетровской – 18,21 млн тонн (-9%), Львовской – 1,36 млн тонн (-13,6%), Волынской – 69,7 тыс. тонн (-29,5%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% по сравнению с 2017 годом – до 33,29 млн тонн. В том числе добыча коксующегося угля сократилась на 14,7% (998,2 тыс. тонн) – до 5,81 млн тонн, энергетического – на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27,48 млн тонн.