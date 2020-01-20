Банки закрыли 500 отделений за год, – НБУ

Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

В частности, крупнейшая в стране сеть отделений государственного "Ощадбанка" сократилась с 2630 до 2327 на начало 2020 года. "Приватбанк" сократил сеть за год с 2021 до 1928 отделений.

Сворачивающий свою работу в Украине принадлежащий российской корпорации ВЭБ.РФ "Приминвестбанк" оставил всего одно отделение, тогда как на начало 2019 года их насчитывалось 56.

Также в статистике НБУ отображено закрытие всех 53 отделений "Укрсоцбанка", присоединенного к "Альфа-Банку", тогда как сеть последнего за год выросла всего на 5 филиалов – до 257.

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Как сообщалось, по данным НБУ, украинские банки в 2018 году сократили количество действующих структурных подразделений на 980 – до 8,509 тысячи по состоянию на 1 января 2019 года.

Наибольшее количество отделений закрыли "Ощадбанк" (575 отделений), "ПриватБанк" (222) и "Укрсоцбанк" (178 отделений).