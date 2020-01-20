Нацбанк отменил требование ставить подпись на чеках при обмене валют

Соответствующие изменения утверждены постановлениями правления НБУ №9 и №10 от 17 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как отмечается в сообщении, таким образом Нацбанк привел нормативно-правовую базу в соответствие с действующей редакцией закона "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и изменениями в него, которые вступают в силу 19 апреля 2020 года.

"Изменениями в закон и, соответственно, в нормативно-правовую базу предусмотрено использование нового вида регистратора расчетных операций (РРО) – программного, а также создание при осуществлении валютно-обменных операций электронных расчетных документов, которые будут иметь такую ​​же форму и содержание, как и их бумажные аналоги", – пояснили в НБУ.

Также вносятся некоторые другие уточняющие изменения, касающиеся порядка проведения валютно-обменных операций. В частности, отменяется необходимость проставлять на расчетных документах РРО такие реквизиты как подписи кассира и клиента, оттиск штампа, уточнили в НБУ.

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Как сообщалось, принятым Верховной Радой в сентябре и подписанным президентом Владимиром Зеленским законом устанавливается, что все физические лица-предприниматели 2-4 групп упрощенной системы налогообложения обязаны до 1 января 2021 года установить регистраторы расчетных операций (РРО). При этом законом предусмотрено введение программных РРО вместо классических и урегулировано использование электронного чека.

По словам главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова, ГНС электронные регистраторы расчетных операций будут бесплатными, поэтому украинским предпринимателям не придется тратить дополнительные средства на кассовые аппараты.

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